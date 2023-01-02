January 2, 2023
Amazon forest defender named Brazil’s environment minister
Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva has announced a new cabinet, which includes the highest number of female ministers in the country’s history. Marina Silva, Brazil's best known voice against Amazon deforestation, has become environment minister. Vinicius Mariano De Carvalho from King's College talks about what we can expect from Marina Silva. #MarinaSilva #EnvironmentMinister#LuladaSilva
