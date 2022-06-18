What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?

Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation

Yemeni children schooling in tents amid war ruins

British PM Boris Johnson makes second visit to Kiev

European leaders are lining up to pledge military and economic support to Ukraine in its battle against Russia. Britain's Boris Johnson visited Kiev on Friday, and promised to launch a major training operation for Ukrainian forces. The European Commission also recommended Ukraine be granted candidate status for EU membership - bringing it a step closer to joining the bloc. TRT World's Rahul Radhakrishnan has this report from Ukraine's capital. #Ukraine #BorisJohnson #EU