Moscow says Kiev behind death of Kremlin ideologue's daughter
Russia is accusing Ukrainian secret service agents of murdering the daughter of one of Vladimir Putin's allies. Russian security officials released video of a woman they say carried out the attack. Political commentator Darya Dugina died in a car bombing near Moscow on Saturday. William Lawrence from American University in Washington weighs in on her death. #DariaDugina #Ukraine #Russia
August 23, 2022
