March 17, 2022
02:22
02:22
Kremlin says Biden's comments are 'unacceptable, unforgivable'
US President Joe Biden has described Vladimir Putin as a "war criminal". It's the first time Biden has made the statement publically and it's prompted a furious response from Moscow. Earlier on Wednesday, Ukranian President Volodomyr Zelenskyy made a passionate speech to US Congress, calling for more assistance in Ukraine's battle against Russian aggression. Our North America correspondent Jon Brain reports.
