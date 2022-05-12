POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Al Jazeera journalist shot dead in occupied West Bank
Al Jazeera journalist shot dead in occupied West Bank
A veteran Palestinian-American journalist has been killed while covering a raid by Israeli forces in the occupied West Bank. Shireen Abu Akleh was a senior correspondent for Al Jazeera. A fellow Al Jazeera colleague and eyewitness said she was deliberately targeted by Israeli troops. Shireen was wearing a flak jacket clearly marked 'Press' when she was shot. Mustafa Fatih Yavuz reports from occupied East Jerusalem.
May 12, 2022
