Remembering Thierry Mugler | Jules Verne's Technology | Michelangelo's 'Pieta'

On this episode of Showcase; Remembering Thierry Mugler 00:02 Dana Thomas, Contributing Editor at British Vogue 00:35 Michelangelo's 'Pieta' 08:35 The Weeknd Conquers Spotify 10:34 Shortcuts 12:04 Meat Loaf Politicised 13:21 Albrecht Durer's 550th Anniversary 14:54 Hellzapoppin': Post-Modernist Comedy 17:02 Lockdown Protests in Amsterdam 19:47 Jules Verne's Technology 22:08 #ThierryMugler #JulesVerne #TheWeeknd
January 26, 2022
