January 31, 2022
25:11
25:11
Gender Equality in Film | How I Met Your Father | Bastille's New Album
On this episode of Showcase; Gender Equality in Film 00:02 Mary Harrod, Associate Professor at University of Warwick 02:42 Bastille's New Album: Give Me the Future 10:26 Japanese Artist Sachi's Wakuneco 13:16 Francis Bacon's Art 15:13 Shortcuts 16:46 The Blue Boy is Back 18:11 Chanel's New Atelier in Paris 20:20 How I Met Your Father 22:18 #FemaleDirectors #HowIMetYourFather #BlueBoys
