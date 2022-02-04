POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Maryna Er Gorbach's Klondike | The Edogawa Ranpo Effect | The Art of Detnarin Khunaran
25:26
World
Maryna Er Gorbach's Klondike | The Edogawa Ranpo Effect | The Art of Detnarin Khunaran
On this episode of Showcase; Maryna Er Gorbach's Klondike 00:02 Maryna Er Gorbach, Director of 'Klondike' 01:36 The Crochet Coral Reef Project 10:52 Dali - Freud, an Obsession Exhibition 12:54 Shortcuts 15:24 Stipe Pleic: The Bosnian Viking 17:02 The Influence of Edogawa Ranpo on Lupin III 19:27 The Dragon in the Sky Shadow Puppet Troupe 21:58 The Art of Detnarin Khunaran 23:42 #MarynaErGorbach #Dali #EdogawaRanpo
February 4, 2022
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?