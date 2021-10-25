October 25, 2021
26:50
26:50
More Videos
Sudan’s Military Seizes Power, Dissolves Transitional Government in Coup
Sudan’s military has arrested Prime Minister Abdala Hamdok, dissolved the transitional government and declared a state of emergency. The military says it will now take charge of the country’s transition to democracy. Guests: Husam Elnasri Managing Director at Dabara Consulting Elkhatim Elmahdi Executive Producer with TRT Arabi and Commentator on Sudan Dr Babikir Ismail Political Analyst and Writer Cameron Hudson Senior Fellow at Atlantic Council's Africa Center and former Chief of Staff to the US Special Envoy to Sudan Mohamed El Mustafa Sudanese Activist
More Videos