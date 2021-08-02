August 2, 2021
25:11
25:11
Let’s Talk Straight | Van Gogh Alive | Alessia Cara's Sweet Dream
On this episode of Showcase; Let’s Talk Straight 00:02 Uriya Rosenman, Creator of ‘Let’s Talk Straight’ 01:31 Sameh Zakout, Rapper at ‘Let’s Talk Straight’ 02:48 The Palazzo della Pilotta: Parma's Cultural Centre 09:55 Alessia Cara's Sweet Dream 12:07 Shortcuts 13:42 Beyond Bambi 15:51 Disney's Jungle Cruise 18:35 The Art of Ali Jamal 21:34 Van Gogh Alive 23:27 #LetsTalkStraight #VanGogh #AlessiaCara
