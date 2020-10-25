POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
65 Azerbaijani civilians killed in Karabakh conflict
01:49
World
65 Azerbaijani civilians killed in Karabakh conflict
Azerbaijan has accused Armenia of repeatedly breaching international law during their fight for Karabakh. Baku says Yerevan continues to target civilian areas. Armenia denies the accusations. TRT World’s Melinda Nucifora met a family whose young relative was killed on Saturday in a missile strike 40km away from the conflict zone. Azerbaijan-Armenia Conflict 👉 http://trt.world/1pj4 #Azerbaijan #Armenia #WarCrimes
October 25, 2020
