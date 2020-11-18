POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
US President-elect calls for more stimulus as pandemic worsens | Money Talks
08:00
BizTech
US President-elect calls for more stimulus as pandemic worsens | Money Talks
US President-elect Joe Biden has laid out his plans for the future of the world's largest economy. And as expected, he's proposing to reverse Donald Trump's policies on energy, tax, and the handling of the pandemic. But as Paolo Montecillo reports, Biden's already facing plenty of resistance, and he's not even in office yet. Joann Weiner spoke to us from Washington. She's an associate professor in economics at George Washington University. #JoeBiden #USeconomy #CoronavirusPandemic
November 18, 2020
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?