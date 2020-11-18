November 18, 2020
08:00
08:00
More Videos
US President-elect calls for more stimulus as pandemic worsens | Money Talks
US President-elect Joe Biden has laid out his plans for the future of the world's largest economy. And as expected, he's proposing to reverse Donald Trump's policies on energy, tax, and the handling of the pandemic. But as Paolo Montecillo reports, Biden's already facing plenty of resistance, and he's not even in office yet. Joann Weiner spoke to us from Washington. She's an associate professor in economics at George Washington University. #JoeBiden #USeconomy #CoronavirusPandemic
More Videos