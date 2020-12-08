What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?

Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation

Yemeni children schooling in tents amid war ruins

World Share

Hundreds protest in Armenia after leader ignores deadline to resign

The political fallout from Azerbaijan's successful military campaign to take back its territory of Nagorno Karabakh could not be more different right now for Azerbaijan and Armenia. Hundreds of protesters have blocked streets in Armenia, after Prime Minister Nikol Pashinyan ignored calls to step down. Former US Ambassador to Azerbaijan Matthew Bryza weighs in. #NikolPashinyan #Armeniaprotests #Azerbaijan