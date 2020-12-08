POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Hundreds protest in Armenia after leader ignores deadline to resign
05:24
World
Hundreds protest in Armenia after leader ignores deadline to resign
The political fallout from Azerbaijan's successful military campaign to take back its territory of Nagorno Karabakh could not be more different right now for Azerbaijan and Armenia. Hundreds of protesters have blocked streets in Armenia, after Prime Minister Nikol Pashinyan ignored calls to step down. Former US Ambassador to Azerbaijan Matthew Bryza weighs in. #NikolPashinyan #Armeniaprotests #Azerbaijan
December 8, 2020
