Donald Trump's letter to President Erdogan inspires memes.
04:17
World
Social media is reacting to the now famous letter. An October 9 letter from U.S. President Donald Trump to Turkey's President Tayyip Erdogan is revealed after being released by the White House in Washington, U.S. October 16, 2019. People say the language of the letter a bit hilarious! Our presenter Kamali Melbourne shares his views on this matter. #LetterToErdogan #TrumpsLetter #Newsfeed
October 17, 2019
