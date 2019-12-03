POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
Beekeeper risks Israeli airtrikes to make honey | Money Talks
01:43
BizTech
Beekeeper risks Israeli airtrikes to make honey | Money Talks
Gaza is home to nearly two million people including some 1.4 million registered as refugees. People there have been under an Israeli blocade for over a decade. According to Israeli human rights group Israel fired more than 14 and a half thousand artillery shells into Gaza between September 2005 and May 2007. One of them killed a beekeeper. Now his daughter takes care of the farm, but Israel's siege on Gaza makes it risky work. Sarah Balter has the story. #Beekeeper #IsraeliAirstrikes #Gaza
December 3, 2019
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?