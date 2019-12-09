POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
India's 'Anti-Muslim' Amendment | Reporting in Modi’s India
The Indian government is one step closer to passing a law aimed at protecting religious minorities. But by excluding Muslims, is the controversial Citizenship Amendment Bill unconstitutional? And, we speak with prominent Indian journalist Rana Ayyub about what it’s like reporting in Prime Minister Narendra Modi’s India amid growing accusations the ruling BJP is marginalising Muslims. Guests: Salman Anees Soz Senior Member of the Opposition Indian National Congress Party Sudhanshu Mittal Senior BJP Leader Rana Ayyub Journalist and Author of 'Gujarat Files: Anatomy of a Cover Up'
December 9, 2019
