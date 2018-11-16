World Share

Khmer Rouge Genocide: Court rules former leaders committed genocide

The harsh rule of the Khmer Rouge killed about 25 percent of Cambodia's population. Now, the regime's two surviving senior leaders are being held to account. A UN-backed tribunal has found them guilty of genocide. The communist movement's deputy leader and its former head of state have been sentenced to life in prison. Reagan Des Vignes reports. #Cambodia #Genocide #KhmerRouge