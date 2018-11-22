BizTech Share

One year since Robert Mugabe ousted | Money Talks

This November marks a year since Zimbabwe's long-time leader, Robert Mugabe, was forced to resign after almost four decades in power. His successor, Emmerson Mnangagwa, promised to improve the country's troubled economy, but as Jemima Walker reports, not much seems to have changed. #Mugabe #Zimbabwe #Mnangagwa Derek Matyszak, senior researcher at the Institute for Security Studies joins us for more.