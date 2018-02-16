POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
Focus on Kosovo: 10 years since Kosovo independence from Serbia
02:50
World
Focus on Kosovo: 10 years since Kosovo independence from Serbia
Kosovo declared independence from Serbia in 2008, after decades of repression which culminated in a war in the late 1990s. Kosovo has been recognised as a sovereign state by more than 100 countries, but Serbia still refuses to do so. As part of our focus on Kosovo, Iolo ap Dafydd reports from Mitrovica - where Kosovar Albanians are preparing to celebrate their tenth year of independence.
February 16, 2018
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?