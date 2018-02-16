February 16, 2018
Focus on Kosovo: 10 years since Kosovo independence from Serbia
Kosovo declared independence from Serbia in 2008, after decades of repression which culminated in a war in the late 1990s. Kosovo has been recognised as a sovereign state by more than 100 countries, but Serbia still refuses to do so. As part of our focus on Kosovo, Iolo ap Dafydd reports from Mitrovica - where Kosovar Albanians are preparing to celebrate their tenth year of independence.
