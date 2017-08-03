August 3, 2017
02:57
02:57
Ai Weiwei focuses on refugee crisis in his new documentary
His exhibitions and artwork have travelled all over the world, but for Ai Weiwei it's his first time in South America. With his upcoming documentary at the Venice Film Festival, he tells us why he's chosen to focus on the ongoing refugee crisis
