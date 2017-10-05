October 5, 2017
02:08
02:08
Money Talks: EU crackdown on Apple and Amazon over taxes
The European Union has announced two measures to crackdown on multinational tech firms dodging tax. It's issued a 295 million dollar fine against Amazon. And it's taking Ireland to court for not forcing Apple to repay 15 billion dollars in unpaid taxes. Jack Parrock reports.
