TÜRKİYE
1 MIN READ
Magnitude 5 earthquake jolts Türkiye’s southern province
The tremor came as Türkiye is dealing with the aftermath of the devastating Feburary 6 quakes in the country’s southern region that have claimed at least 45,089 lives.
Magnitude 5 earthquake jolts Türkiye’s southern province
The quake occurred at 5.53 a.m. local time in Kahramanmaras province / AA
By Eren Doguoglu
March 3, 2023

A magnitude 5 earthquake has jolted Türkiye’s southern Kahramanmaras province.

The Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) said early on Friday that the earthquake struck Onikisubat district at a depth of 6.5 kilometers (4 miles).

The quake occurred at 5.53 a.m. local time (0253GMT).

The devastating February 6 quakes of magnitude 7.7 and 7.6, centered in Kahramanmaras, have impacted some 13.5 million people across 10 other provinces, including Hatay, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Adana, Diyarbakir, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa and Elazig.

RECOMMENDED

No casualties or damage has been reported so far.

READ MORE: Turkish people's pain is Turkish Cypriots' pain: TRNC's President Tatar

SOURCE:AA
Explore
Greece, France to expand military cooperation, renew defence deal
Global system under strain as impunity and geopolitical rifts deepen: UN chief
Trump greenlights reopening of Venezuela airspace
Afghanistan rolls out $100M food security drive as hunger crisis worsens: UN
Ukraine working with SpaceX to stop Russian drones' use of Starlink: Kiev
'World's largest crisis': Nearly 9.5 million displaced inside war-torn Sudan — UNICEF
Norway to spend nearly $2B on South Korean artillery system
Türkiye denies reports of troop withdrawal from northern Syria
Türkiye records lowest-ever unemployment rate at 7.7% in December
EU eyes migration clampdown, tougher deportations and visa curbs
Russia urges US-Iran talks, warns against chaos in Middle East
Spain backs EU listing of Iran's Revolutionary Guard as 'terrorist' group, urges tough sanctions
Türkiye says Aegean warnings against Greece are issued 'indefinitely'
Ethiopia suspends Tigray flights as clashes spark fears of renewed war
'No one owns the land': Greenland's Inuit see themselves as guardians, not owners