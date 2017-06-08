Four Arab countries which cut ties with Qatar on Monday over its alleged support of terrorism designated dozens of people (see below) with alleged links to Qatar as terrorists on Friday, intensifying a row that threatens the region's stability.
Saudi Arabia, the United Arab Emirates (UAE), Egypt and Bahrain said in a statement published by the Saudi news agency that 59 people, including a Muslim Brotherhood-linked prominent cleric Yousef al Qaradawi, and 12 entities, among them Qatari-funded charities Qatar Charity and Eid Charity, were named.
The announcement increases pressure on Qatar in a diplomatic and economic campaign to isolate the small Gulf Arab state, which is a critical global supplier of gas and hosts the biggest US military base in the Middle East.
It follows a previous listing of scores of organisations in 2014 by Saudi Arabia and the UAE during a previous spat with Qatar.
Abdel Hakim Belhadj, a former Libyan commander, is one of five Libyans listed, while Qaradawi and preacher Wagdi Ghoneim are among the 26 Egyptian nationals.
The list also includes militant groups in Bahrain seen by some Gulf Arab governments as linked to Iran including Saraya Ashtar, Saraya Mukhtar, and the February 14 movement.
The list also names three Kuwaiti nationals, two Jordanians, two Bahrainis, an Emirati, a Saudi and a Yemeni.
The complete list (source: Arab News)
People:
1. Khalifa Mohammed Turki al-Subaie - Qatari
2. Abdelmalek Mohammed Yousef Abdel Salam - Jordanian
3. Ashraf Mohammed Yusuf Othman Abdel Salam - Jordanian
4. Ibrahim Eissa Al-Hajji Mohammed Al-Baker - Qatari
5. Abdulaziz bin Khalifa al-Attiyah - Qatari
6. Salem Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari - Qatari
7. Abdullah Ghanem Muslim al-Khawar - Qatari
8. Saad bin Saad Mohammed al-Kaabi - Qatari
9. Abdullatif bin Abdullah al-Kuwari - Qatari
10. Mohammed Saeed Bin Helwan al-Sakhtari - Qatari
11. Abdul Rahman bin Omair al-Nuaimi - Qatari
12. Abdul Wahab Mohammed Abdul Rahman al-Hmeikani - Yemeni
13. Khalifa bin Mohammed al-Rabban - Qatari
14. Abdullah Bin Khalid al-Thani - Qatari
15. Abdul Rahim Ahmad al-Haram - Qatari
16. Hajjaj bin Fahad Hajjaj Mohammed al-Ajmi - Kuwaiti
17. Mubarak Mohammed al-Ajji - Qatari
18. Jaber bin Nasser al-Marri - Qatari
19. Yusuf Abdullah al-Qaradawi - Egyptian
20. Mohammed Jassim al-Sulaiti - Qatari
21. Ali bin Abdullah al-Suwaidi - Qatari
22. Hashem Saleh Abdullah al-Awadhi - Qatari
23. Ali Mohammed Mohammed al-Salabi - Libyan
24. Abdelhakim Belhadj - Libyan
25. Mahdi Harati - Libyan
26. Ismail Muhammad Mohammed al-Salabi - Libyan
27. Al-Sadiq Abdulrahman Ali al-Ghuraini - Libyan
28. Hamad Abdullah Al-Futtais al-Marri - Qatar
29. Mohamed Ahmed Shawky Islambouli - Egyptian
30. Tariq Abdelmagoud Ibrahim al-Zomor - Egyptian
31. Mohamed Abdelmaksoud Mohamed Afifi - Egyptian
32. Mohamed el-Saghir Abdel Rahim Mohamed - Egyptian
33. Wajdi Abdelhamid Mohamed Ghoneim - Egyptian
34. Hassan Ahmed Hassan Mohammed Al Dokki Al Houti - UAE
35. Hakem al-Humaidi al-Mutairi - Saudi / Kuwaiti
36. Abdullah Mohammed Sulaiman al-Moheiseni - Saudi
37. Hamed Abdullah Ahmed al-Ali - Kuwaiti
38. Ayman Ahmed Abdel Ghani Hassanein - Egyptian
39. Assem Abdel-Maged Mohamed Madi - Egyptian
40. Yahya Aqil Salman Aqeel - Egyptian
41. Mohamed Hamada el-Sayed Ibrahim - Egyptian
42. Abdel Rahman Mohamed Shokry Abdel Rahman - Egyptian
43. Hussein Mohamed Reza Ibrahim Youssef - Egyptian
44. Ahmed Abdelhafif Mahmoud Abdelhady - Egyptian
45. Muslim Fouad Tafran - Egyptian
46. Ayman Mahmoud Sadeq Rifat - Egyptian
47. Mohamed Saad Abdel-Naim Ahmed - Egyptian
48. Mohamed Saad Abdel Muttalib Abdo Al-Razaki - Egyptian
49. Ahmed Fouad Ahmed Gad Beltagy - Egyptian
50. Ahmed Ragab Ragab Soliman - Egyptian
51. Karim Mohamed Mohamed Abdel Aziz - Egyptian
52. Ali Zaki Mohammed Ali - Egyptian
53. Naji Ibrahim Ezzouli - Egyptian
54. Shehata Fathi Hafez Mohammed Suleiman - Egyptian
55. Muhammad Muharram Fahmi Abu Zeid - Egyptian
56. Amr Abdel Nasser Abdelhak Abdel-Barry - Egyptian
57. Ali Hassan Ibrahim Abdel-Zaher - Egyptian
58. Murtada Majeed al-Sindi - Bahraini
59. Ahmed Al-Hassan al-Daski - Bahraini
Entities:
1. Qatar Volunteer Center - Qatar
2. Doha Apple Company (Internet and Technology Support Company) - Qatar
3. Qatar Charity - Qatar
4. Sheikh Eid al-Thani Charity Foundation (Eid Charity) - Qatar
5. Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian Services - Qatar
6. Saraya Defend Benghazi - Libya
7. Saraya al-Ashtar - Bahrain
8. February 14 Coalition - Bahrain
9. The Resistance Brigades - Bahrain
10. Hezbollah Bahrain - Bahrain
11. Saraya al-Mukhtar - Bahrain
12. Harakat Ahrar Bahrain - Bahrain Movement