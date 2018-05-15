WORLD
Here are the names of 60 Palestinians who were killed in Gaza on May 14
During protests along the Gaza-Israeli border, at least 60 Palestinians were killed by Israeli forces. Besides teargas being dropped from drones, live ammunition was also used.
Palestinian demonstrators run for cover from Israeli fire and tear gas during a protest against U.S. embassy move to Jerusalem and ahead of the 70th anniversary of Nakba, at the Gaza-Israeli border in the southern Gaza Strip. / Reuters
Abed AhmedAbed Ahmed
May 15, 2018

At least 60 Palestinians were killed during protests along the Gaza-Israeli border on Monday.

Protests intensified on the 70th anniversary of Israel’s founding and a day before the Nakba, with loudspeakers on Gaza mosques urging Palestinians to join a “Great March of Return”

Spokesperson for Palestine's Ministry of Health in Gaza, Dr Ashraf al-Qadra upon releasing the  names of the victims said, "The number of martyrs to 60 martyrs as a result of Zionist targeting center for the participants in the march of the great return today in the eastern Gaza Strip."

Palestinians killed by Israeli forces on May 14:

1. Laila Anwar Al-Ghandoor, 8-months-old

2. Ezz el-din Musa Mohamed Alsamaak, 14-years-old

3. Wisaal Fadl Ezzat Alsheikh Khalil, 15-years-old

4. Ahmed Adel Musa Alshaer, 16-years-old

5. Saeed Mohamed Abu Alkheir, 16-years-old

6. Ibrahim Ahmed Alzarqa, 18-years-old

7. Eman Ali Sadiq Alsheikh, 19-years-old

8. Zayid Mohamed Hasan Omar, 19-years-old

9. Motassem Fawzy Abu Louley, 20-years-old

10. Anas Hamdan Salim Qadeeh, 21-years-old

11. Mohamed Abd Alsalam Harz, 21-years-old

12. Yehia Ismail Rajab Aldaqoor, 22-years-old

13. Mustafa Mohamed Samir Mahmoud Almasry, 22-years-old

14. Ezz Eldeen Nahid Aloyutey, 23-years-old

15. Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf, 23-years-old

16. Ahmed Fayez Harb Shahadah, 23-years-old

17. Ahmed Awad Allah, 24-years-old

18. Khalil Ismail Khalil Mansor, 25-years-old

19. Mohamed Ashraf Abu Sitta, 26-years-old

20. Bilal Ahmed Abu Diqah, 26-years-old

21. Ahmed Majed Qaasim Ata Allah, 27-years-old

22. Mahmoud Rabah Abu Maamar, 28-years-old

23.Musab Yousef Abu Leilah, 28-years-old

24. Ahmed Fawzy Altetr, 28-years-old

25. Mohamed Abdelrahman Meqdad, 28-years-old

26. Obaidah Salim Farhan, 30-years-old

27. Jihad Mufid Al-Farra, 30-years-old

28. Fadi Hassan Abu Salmi, 30-years-old

29. Motaz Bassam Kamil Al-Nunu, 31-years-old

30. Mohammed Riyad Abdulrahman Alamudi, 31-years-old

31. Jihad Mohammed Othman Mousa, 31-years-old

32. Shahir Mahmoud Mohammed Almadhoon, 32-years-old

33. Mousa Jabr Abdulsalam Abu Hasnayn, 35-years-old

34. Mohammed Mahmoud Abdulmoti Abdal’al, 39-years-old

35. Ahmed Mohammed Ibrahim Hamdan, 27-years-old

36. Ismail Khalil Ramadhan Aldaahuk, 30-years-old

37. Ahmed Mahmoud Mohammed Alrantisi, 27-years-old

38. Alaa Alnoor Ahmed Alkhatib, 28-years-old

39. Mahmoud Yahya Abdawahab Hussain, 24-years-old

40. Ahmed Abdullah Aladini, 30-years-old

41. Saadi Said Fahmi Abu Salah, 16-years-old

42. Ahmed Zahir Hamid Alshawa, 24-years-old

43. Mohammed Hani Hosni Alnajjar, 33-years-old

44. Fadl Mohamed Ata Habshy, 34-years-old

45. Mokhtar Kaamil Salim Abu Khamash, 23-years-old

46. Mahmoud Wael Mahmoud Jundeyah, 21-years-old

47. Abdulrahman Sami Abu Mattar, 18-years-old

48. Ahmed Salim Alyaan Aljarf, 26-years-old

49. Mahmoud Sulayman Ibrahim Aql, 32-years-old

50. Mohamed Hasan Mustafa Alabadilah, 25-years-old

51. Kamil Jihad Kamil Mihna, 19-years-old

52. Mahmoud Saber Hamad Abu Taeemah, 23-years-old

53. Ali Mohamed Ahmed Khafajah, 21-years-old

54. Abdelsalam Yousef Abdelwahab, 39-years-old

55. Mohamed Samir Duwedar, 27-years-old

56. Talal Adel Ibrahim Mattar, 16-years-old

57. Omar Jomaa Abu Ful, 30-years-old

58. Yet to be identified

59. Yet to be identified

60. Yet to be identified

