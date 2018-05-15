At least 60 Palestinians were killed during protests along the Gaza-Israeli border on Monday.
Protests intensified on the 70th anniversary of Israel’s founding and a day before the Nakba, with loudspeakers on Gaza mosques urging Palestinians to join a “Great March of Return”
Spokesperson for Palestine's Ministry of Health in Gaza, Dr Ashraf al-Qadra upon releasing the names of the victims said, "The number of martyrs to 60 martyrs as a result of Zionist targeting center for the participants in the march of the great return today in the eastern Gaza Strip."
Palestinians killed by Israeli forces on May 14:
1. Laila Anwar Al-Ghandoor, 8-months-old
2. Ezz el-din Musa Mohamed Alsamaak, 14-years-old
3. Wisaal Fadl Ezzat Alsheikh Khalil, 15-years-old
4. Ahmed Adel Musa Alshaer, 16-years-old
5. Saeed Mohamed Abu Alkheir, 16-years-old
6. Ibrahim Ahmed Alzarqa, 18-years-old
7. Eman Ali Sadiq Alsheikh, 19-years-old
8. Zayid Mohamed Hasan Omar, 19-years-old
9. Motassem Fawzy Abu Louley, 20-years-old
10. Anas Hamdan Salim Qadeeh, 21-years-old
11. Mohamed Abd Alsalam Harz, 21-years-old
12. Yehia Ismail Rajab Aldaqoor, 22-years-old
13. Mustafa Mohamed Samir Mahmoud Almasry, 22-years-old
14. Ezz Eldeen Nahid Aloyutey, 23-years-old
15. Mahmoud Mustafa Ahmed Assaf, 23-years-old
16. Ahmed Fayez Harb Shahadah, 23-years-old
17. Ahmed Awad Allah, 24-years-old
18. Khalil Ismail Khalil Mansor, 25-years-old
19. Mohamed Ashraf Abu Sitta, 26-years-old
20. Bilal Ahmed Abu Diqah, 26-years-old
21. Ahmed Majed Qaasim Ata Allah, 27-years-old
22. Mahmoud Rabah Abu Maamar, 28-years-old
23.Musab Yousef Abu Leilah, 28-years-old
24. Ahmed Fawzy Altetr, 28-years-old
25. Mohamed Abdelrahman Meqdad, 28-years-old
26. Obaidah Salim Farhan, 30-years-old
27. Jihad Mufid Al-Farra, 30-years-old
28. Fadi Hassan Abu Salmi, 30-years-old
29. Motaz Bassam Kamil Al-Nunu, 31-years-old
30. Mohammed Riyad Abdulrahman Alamudi, 31-years-old
31. Jihad Mohammed Othman Mousa, 31-years-old
32. Shahir Mahmoud Mohammed Almadhoon, 32-years-old
33. Mousa Jabr Abdulsalam Abu Hasnayn, 35-years-old
34. Mohammed Mahmoud Abdulmoti Abdal’al, 39-years-old
35. Ahmed Mohammed Ibrahim Hamdan, 27-years-old
36. Ismail Khalil Ramadhan Aldaahuk, 30-years-old
37. Ahmed Mahmoud Mohammed Alrantisi, 27-years-old
38. Alaa Alnoor Ahmed Alkhatib, 28-years-old
39. Mahmoud Yahya Abdawahab Hussain, 24-years-old
40. Ahmed Abdullah Aladini, 30-years-old
41. Saadi Said Fahmi Abu Salah, 16-years-old
42. Ahmed Zahir Hamid Alshawa, 24-years-old
43. Mohammed Hani Hosni Alnajjar, 33-years-old
44. Fadl Mohamed Ata Habshy, 34-years-old
45. Mokhtar Kaamil Salim Abu Khamash, 23-years-old
46. Mahmoud Wael Mahmoud Jundeyah, 21-years-old
47. Abdulrahman Sami Abu Mattar, 18-years-old
48. Ahmed Salim Alyaan Aljarf, 26-years-old
49. Mahmoud Sulayman Ibrahim Aql, 32-years-old
50. Mohamed Hasan Mustafa Alabadilah, 25-years-old
51. Kamil Jihad Kamil Mihna, 19-years-old
52. Mahmoud Saber Hamad Abu Taeemah, 23-years-old
53. Ali Mohamed Ahmed Khafajah, 21-years-old
54. Abdelsalam Yousef Abdelwahab, 39-years-old
55. Mohamed Samir Duwedar, 27-years-old
56. Talal Adel Ibrahim Mattar, 16-years-old
57. Omar Jomaa Abu Ful, 30-years-old
58. Yet to be identified
59. Yet to be identified
60. Yet to be identified