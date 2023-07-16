TÜRKİYE
Turkish top diplomat meets Malaysian premier, foreign minister
Hakan Fidan embarks on two-day visit to Malaysia, holds meetings with top officials.
Türkiye and Malaysia have had ever-strengthening ties since they established diplomatic relations in 1964. / Photo: AA / AA
Hatem ShurrabHatem Shurrab
July 16, 2023

The Turkish foreign minister has met his Malaysian counterpart and Malaysian prime minister as part of his visit to Malaysia, according to the Turkish Foreign Ministry.

Hakan Fidan embarked on a two-day visit to Malaysia on Saturday.

Upon his arrival on Saturday, Fidan was received by his Malaysian counterpart Zambry Abdul Kadir and also met with Penang state Chief Minister Chow Kon Yeow, the ministry added.

Fidan was later received by Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and also met deputy Prime Minister Ahmad Zahid Hamidi.

