July 16, 2023
The Turkish foreign minister has met his Malaysian counterpart and Malaysian prime minister as part of his visit to Malaysia, according to the Turkish Foreign Ministry.
Hakan Fidan embarked on a two-day visit to Malaysia on Saturday.
Upon his arrival on Saturday, Fidan was received by his Malaysian counterpart Zambry Abdul Kadir and also met with Penang state Chief Minister Chow Kon Yeow, the ministry added.
Fidan was later received by Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and also met deputy Prime Minister Ahmad Zahid Hamidi.
SOURCE:AA