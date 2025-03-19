LIVE TV
Türkiye-EU trade ties are strengthening
In the last five years, Türkiye-EU trade volume surged by 59 percent, reaching €210.8 billion in 2024 — solidifying Ankara’s position as one of the EU’s top trade partners.
Producer: Ibrahim Dogan, Graphic Artist: Busra Ozturk / TRT World
March 19, 2025
