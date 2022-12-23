World Share

Armenia pulls out of meeting brokered by Russia

Russia's Foreign Minister, Sergei Lavrov is holding talks with his Azerbaijani counterpart in Moscow. This is after Armenia's refusal to take part in a trilateral meeting aimed at bringing a lasting peace with Azerbaijan. Yerevan has objected to efforts by Azerbaijani activists to block it from mining iron ore in Azerbaijani territory. Political analyst Ahmad Shahidov weighs in. #Russia #Armenia #Azerbaijan