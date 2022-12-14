POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
President Erdogan meets with leaders of Azerbaijan, Turkmenistan
02:00
World
President Erdogan meets with leaders of Azerbaijan, Turkmenistan
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has attended the first trilateral summit with his counterparts from Azerbaijan and Turkmenistan. Erdogan along with Azerbaijani President Ilham Aliyev and Turkmen leader Serdar Berdimu-hamedov met in the western Turkmen city of Awaza to sign agreements aimed at futhering cooperation between their countries. Our Diplomatic Correspondent, Hasan Abdullah reports.
December 14, 2022
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?