December 14, 2022
02:00
02:00
More Videos
President Erdogan meets with leaders of Azerbaijan, Turkmenistan
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has attended the first trilateral summit with his counterparts from Azerbaijan and Turkmenistan. Erdogan along with Azerbaijani President Ilham Aliyev and Turkmen leader Serdar Berdimu-hamedov met in the western Turkmen city of Awaza to sign agreements aimed at futhering cooperation between their countries. Our Diplomatic Correspondent, Hasan Abdullah reports.
More Videos