Russia swaps US basketball star Brittney Griner for Viktor Bout
03:46
World
Russia swaps US basketball star Brittney Griner for Viktor Bout
The American basketball player Brittney Griner has been released from Russian custody as part of a prisoner swap. Griner was released in exchange for Viktor Bout, an imprisoned Russian arms dealer who was serving a 25-year sentence. Political analyst Eugene Chausovsky explains whether the prisoner swap is a broader change in the Ukraine conflict. #BrittneyGriner #ViktorBout #prisonerswap
December 8, 2022
