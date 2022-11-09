World Share

Erdogan: Sweden must do more against terror groups

Swedish Prime Minister Ulf Kristerrson has met Turkish President Recep Tayyip Erdogan in a bid to persuade Türkiye to drop its opposition to Sweden joining NATO. While Kristerrson says he's committed to the memorandum signed with Türkiye at the NATO summit in June, Erdogan says Sweden still needs to take he more concrete steps taken against terror groups. Both leaders have agreed to meet again in Stockholm in a month. Our diplomatic correspondent Hasan Abdullah reports from Ankara.