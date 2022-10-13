World Share

Turkish President Erdogan meets Russian counterpart Putin in Astana Türkiye's President Erdogan has met with his Russian counterpart Vladimir Putin on the sidelines of a regional summit in Astana, Kazakhstan. He pledged to pursue a peaceful way out of the crisis in Ukraine. Talha Kose from Ibn Haldun University explains the role Turkish diplomacy has played in resolving the Ukraine war. #Erdogan #Putin #Ukraine