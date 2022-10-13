POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Turkish President Erdogan meets Russian counterpart Putin in Astana
05:41
World
Turkish President Erdogan meets Russian counterpart Putin in Astana
Turkish President Erdogan meets Russian counterpart Putin in Astana Türkiye's President Erdogan has met with his Russian counterpart Vladimir Putin on the sidelines of a regional summit in Astana, Kazakhstan. He pledged to pursue a peaceful way out of the crisis in Ukraine. Talha Kose from Ibn Haldun University explains the role Turkish diplomacy has played in resolving the Ukraine war. #Erdogan #Putin #Ukraine
October 13, 2022
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?