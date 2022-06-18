June 18, 2022
02:58
British PM Boris Johnson makes second visit to Kiev
European leaders are lining up to pledge military and economic support to Ukraine in its battle against Russia. Britain's Boris Johnson visited Kiev on Friday, and promised to launch a major training operation for Ukrainian forces. The European Commission also recommended Ukraine be granted candidate status for EU membership - bringing it a step closer to joining the bloc. TRT World's Rahul Radhakrishnan has this report from Ukraine's capital. #Ukraine #BorisJohnson #EU
