Right-wing bloc wins narrow majority in Swedish elections
03:36
World
Right-wing bloc wins narrow majority in Swedish elections
Sweden’s centre-left Prime Minister Magdalena Andersson has conceded defeat and resigned after a right-wing bloc won a majority in parliamentary elections. The new ruling coalition includes a populist anti-immigration party. Ulrich Brueckner, professor of European studies at Stanford University, weighs in on how this controversial far-right party won over Swedish voters. #MagdalenaAndersson #Sweden #rightwing
September 15, 2022
