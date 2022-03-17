POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Kremlin says Biden's comments are 'unacceptable, unforgivable'
02:22
World
US President Joe Biden has described Vladimir Putin as a "war criminal". It's the first time Biden has made the statement publically and it's prompted a furious response from Moscow. Earlier on Wednesday, Ukranian President Volodomyr Zelenskyy made a passionate speech to US Congress, calling for more assistance in Ukraine's battle against Russian aggression. Our North America correspondent Jon Brain reports.
March 17, 2022
