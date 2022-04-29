POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHFEATURESOPINION
German tennis star Boris Becker jailed over bankruptcy
01:06
World
German tennis star Boris Becker jailed over bankruptcy
The German tennis star, Boris Becker, has been jailed by a London court after being found guilty of hiding millions of dollars worth of assets to avoid paying his debts. The judge criticised the six-time Grand Slam winner for showing no remorse. During his career, he earned 25 million dolars in prize money, but in 2017 was declared bankrupt and owed creditors more than 60 million dollars. Julide Ayger reports. #BorisBecker
April 29, 2022
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?