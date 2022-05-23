May 23, 2022
05:04
05:04
More Videos
Verdict expected in Russian soldier's war crimes trial
Verdict expected in Russian soldier's war crimes trial A Ukrainian court is expected to deliver a verdict in a war crime trial against a captured Russian soldier. It's the first proceeding of its kind since Russia started its attack on Ukraine three months ago. 21-year-old Vadim Shishimarin is accused of killing an unarmed Ukrainian civilian in the village of Chupakhivka in February. Former International Criminal Court prosecutor Geoffrey Nice unpacks what kind of verdict is expected. #VadimShishimarin #UkraineUnderAttaсk #Russia
More Videos