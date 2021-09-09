Remembering Mikis Theodorakis | Turkish Cuisine: With Timeless Recipes | Broadway is Back

POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
On this episode of Showcase; Remembering Mikis Theodorakis 00:02 Wassilis Aswestopoulos, Biographer of Mikis Theodorakis 03:12 Turkish Cuisine: With Timeless Recipes 12:10 Shortcuts 14:55 Broadway's Hadestown is Back 17:02 Banksy’s Artwork to be Auctioned Again 18:46 The Art of Appolinaire Guidimbaye 20:22 All Hail Dolce & Gabbana 23:33 #MikisTheodorakis #TurkishCookbook #Broadway
September 9, 2021
