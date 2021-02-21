February 21, 2021
01:49
01:49
United Airlines flight suffers engine failure, drops debris
A #UnitedAirlines jet suffered catastrophic engine failure just after take-off in Colorado in the US. The jet scattered debris over a wide area before landing safely back at Denver airport. No injuries have been reported. - Also available on TRT World - TRT World’s original digital series feature stories that go beyond just one take. There is no one way to tell a story. We tell yours with passion and authenticity. 👉http://trt.world/fkw5
