July 9, 2020
02:13
02:13
More Videos
Facebook content policy signals ‘setback for civil rights’
Facebook content policy isn’t doing enough to protect users from discrimination, falsehoods and incitement to violence, external audit says. Inside America - Weekly in-depth interviews with American opinion and policy-makers exploring the issues shaping US politics. 👉http://trt.world/InsideAmerica Life under coronavirus quarantine 👉https://youtu.be/N1EHLl9tjos #Facebook #Violence #HateSpeech
More Videos