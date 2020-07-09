POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Facebook content policy signals ‘setback for civil rights’
02:13
BizTech
Facebook content policy signals ‘setback for civil rights’
Facebook content policy isn’t doing enough to protect users from discrimination, falsehoods and incitement to violence, external audit says. Inside America - Weekly in-depth interviews with American opinion and policy-makers exploring the issues shaping US politics. 👉http://trt.world/InsideAmerica Life under coronavirus quarantine 👉https://youtu.be/N1EHLl9tjos #Facebook #Violence #HateSpeech
July 9, 2020
