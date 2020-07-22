POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Russia's Weld Queen | Olafur Eliasson's New App​ | Timbuktu War Crimes Trial
25:38
World
Russia's Weld Queen | Olafur Eliasson's New App​ | Timbuktu War Crimes Trial
On this episode of Showcase; Timbuktu War Crimes Trial 00:32 Nick Jubber, Author of 'The Timbuktu School for Nomads' 01:03 Olafur Eliasson's New App​ 09:08 Stealing Art Exhibition in Tokyo 13:29 Russia's 'Weld Queen' 15:38 Shortcuts 17:52 Bill and Ted to Save the Box Office? 19:02 Animation Industry at Home 21:26 Sao Paulo's Drive-in Art Exhibition 24:31 #OlafurEliasson #JeanMichelBasquiat #Timbuktu
July 22, 2020
