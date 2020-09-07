September 7, 2020
06:33
06:33
More Videos
Goldman Sachs: Female-led funds outperform all-men teams | Money Talks
The financial sector has long been dominated by men. But a new report by one of Wall Street's biggest banks suggests investors are better off if women take care of their money. It's the latest sign that gender diversity can pay off. For more, we were joined by Roy Gluckman. He's a director at Cohesion Collective in Johannesburg, South Africa. #GoldmanSachs #FemaleFundManagers #WallStreet
More Videos