October 31, 2020
02:24
02:24
More than 1,200 workers continue search operations in Izmir
More than 1,200 rescue teams are searching for survivors, after a magnitude 6.6 earthquake struck on Friday. At least 25 people died in the quake, and more than 800 people have been injured. Rescue operations have been focused on 17 buildings badly damaged in the disaster - some of which have collapsed entirely.
