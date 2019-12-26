POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Year of Protest: Algeria
Year of Protest: Algeria
Algeria’s mass protests saw one president toppled and another elected into office. Abdelaziz Bouteflika led Algeria for two decades becoming the country's longest serving president. Then in 2013 he suffered a stroke, leaving him largely unable to walk or even talk. From then on he was rarely seen in public. So in February when the 82-year-old announced he was seeking another term, Algerians had had enough. Cue the country's biggest protest in over a decade.
December 26, 2019
