Coronavirus Effect on Art World | Disney’s Mulan Live-Action Remake | Hip Hop Museum

25:32
World
In this episode of Showcase; Coronavirus Effect on Art World 00:29 Deniz Caglar, Art Advisor and Curator 02:02 The Coronavirus Crisis in Italy: All Museums Shut Down 04:52 Darius Arya, Director of American Institute for Roman Culture 07:48 Disney’s Mulan Live-Action Remake 14:12 Shortcuts 17:38 Keira Knightly's Misbehaviour 19:03 Hip Hop Museum 21:31 #Coronavirus #HipHop #Mulan
March 11, 2020
