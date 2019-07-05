POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Will Iraq’s Militias Disband? | Israeli Strikes in Syria | Japan Resumes Whaling
51:27
World
Will Iraq’s Militias Disband? | Israeli Strikes in Syria | Japan Resumes Whaling
Iraq’s Prime Minister orders militia fighters to join the national army. But will they listen? Israel strikes Iran targets in Syria. What is Benjamin Netanyahu trying to accomplish? And is Japan creating a nightmare for environmentalists by resuming commercial whaling? #Iraq #ISIS #Daesh #NationalArmy #Terrorism #Israel #Syria #Netanyahu #Crime #Japan #Whaling #Environment #ClimateChange
July 5, 2019
