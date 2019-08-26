POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Amazon Fires: Protesters call for preserving nature to preserve lives
02:12
World
Massive fires continue to rage through Brazil's rainforests. President Jair Bolsonaro's promised to deploy nearly 44,000 soldiers to fight the blazes. But some reports suggest only a fraction of that number has been sent so far. Many Brazilians have been protesting, saying Bolsonaro's policies are doing irreparable damage to the environment. Reagan Des Veen reports. #AmazonRainforest #AmazonFire #JairBolsonaro
August 26, 2019
