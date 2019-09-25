Dr. Seuss's Horse Museum | Halil Altindere's Abracadabra | Leonardo Frigo

POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
25:30
In this episode of Showcase; Seoul Biennial of Architecture and Urbanism 01:16 Francisco Sanin, Co-director of the Seoul Biennale 02:26 Halil Altindere's Abracadabra 06:56 Leonardo Frigo: Creating Musical Canvases 10:58 Dr. Seuss's Horse Museum 15:17 Andrew Joyner, Illustrator and Author 16:00 Nikolay Nasedkin: Oil. A Personal Story 21:16 Game of Thrones in France 23:41 #DrSeuss #HalilAltindere #LeonardoFrigo
September 25, 2019
