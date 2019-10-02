POLITICSTÜRKİYEWAR ON GAZABIZTECHINFOGRAPHICSFEATURESOPINION
Facebook boss not happy with Elizabeth Warren
15:00
World
Facebook boss not happy with Elizabeth Warren
00:50 - Elizabeth Warren says, if she was president, she’d break up the big tech companies. Leaked audio recorded in July reveals how against that idea Mark Zuckerberg is 04:29 - Woman climbs into lion enclosure at Bronx Zoo 10:34 - E-sports degree courses open at Staffordshire University 13:31 - Meet Dona Angela! The Mexican grandmother going viral on YouTube with her cooking videos #Warren2020 #BreakUpBigTech #Zuckerberg
October 2, 2019
More Videos
America’s newest media moguls: the Ellisons
BBC–Trump legal row over ‘misleading’ edit
Yemeni children schooling in tents amid war ruins
Land, trees & lives: Many faces of Israeli occupation
Two nations celebrate 75 years of diplomatic ties
US-India ties on the brink of collapse
A bloody summer: the last 60 days of the Russia-Ukraine war
What’s in Columbia University’s $221M settlement with Trump?
Germany’s crackdown on pro-Palestinian voices
What does Israel have to gain from “protecting” Syria’s Druze?