¡Regresare! El ex- presidente de Ecuador ¡¡¡ Dice que podría volver a postularse para presidente!
¡Regresare! El ex- presidente de Ecuador ¡¡¡ Dice que podría volver a postularse para presidente!
Fuimos a conocer a Rafael Correa en Bruselas y le preguntamos, si el es el que promueve todas esas protestas llevadas acabo en Ecuador. Eso es lo que alega también el presidente actual Lenin Moreno. Los dos solían ser amigos, pero, ahora son enemigos jurados. Moreno ha comenzado la reinstalación de los polémicos subsidios de combustible, después de casi dos semanas de sangrientas protestas las cuales llevaron al país al punto casi de colapsó y lo amenazan con descarrillar su presidencia
October 23, 2019
