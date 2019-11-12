November 12, 2019
Bolivia Political Crisis: Former president accepts Mexico's asylum offer
Bolivia’s former president Evo Morales is flying to Mexico after accepting an offer of political asylum. Supporters of the former leader marched toward La Paz following his announcement. They set barricades on fire to block roads leading to the country's main airport. William Denselow has sent us this report on global reaction to the developments. #BoliviaMorales #BoliviaMexico #EvoMorales
